Хороскоп: Предстоят важни промени за Скорпиона, любов за Овена
Ето какво ги очаква и представителите на другите знаци
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Ето какво ги очаква и представителите на другите знаци
Кючук благодари на лидерите на ДПС - Мустафа Карадайъ, д-р Ахмед Доган и др.
Една от най-завършените състезателки по тенис в света Мария Шарапова успя да смае футболните фенове с впечатляваща игра на 21. В клип, заснет по врем...