Аня Пенчева призна за Петя Дикова

Аня Пенчева направи любопитен коментар за дъщеря си Петя Дикова.

Голямата актриса гостува в "На кафе", където представи новата постановка "Код Жълто" заедно с колежките си Екатерина Лазаревска и Анелия Луцинова.

"Тя, Петя, все едно не е твое дете. Толкова е деликатна в изказа си и внимателна. Понеже съм си говорила с теб извън ефир и знам колко си забавна и какви ги ръсиш!", пошегува се водещата Гала.

"Тя е по-обрана. Прилича на баща си!", отвърна с усмивка Аня Пенчева.

Актрисата сподели и впечатления от работата си по новата постановка:

"Толкова ми е хубаво, но и толкова ми е мъчно, че сега ме поканиха и се сетиха за мен. Друга енергия е. А ако ти кажа какъв кетъринг има... ядем, смеем се и като остане време - репетираме!"

Пенчева не пропусна да похвали и колегите си:

"Младите хора, с които работя, са удивителни! А Захари Бахаров - знаем всички на какво е способен."

