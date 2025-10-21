Аня Пенчева призна за Петя Дикова

Аня Пенчева направи любопитен коментар за дъщеря си Петя Дикова.
Голямата актриса гостува в "На кафе", където представи новата постановка "Код Жълто" заедно с колежките си Екатерина Лазаревска и Анелия Луцинова.
"Тя, Петя, все едно не е твое дете. Толкова е деликатна в изказа си и внимателна. Понеже съм си говорила с теб извън ефир и знам колко си забавна и какви ги ръсиш!", пошегува се водещата Гала.
"Тя е по-обрана. Прилича на баща си!", отвърна с усмивка Аня Пенчева.
Актрисата сподели и впечатления от работата си по новата постановка:
"Толкова ми е хубаво, но и толкова ми е мъчно, че сега ме поканиха и се сетиха за мен. Друга енергия е. А ако ти кажа какъв кетъринг има... ядем, смеем се и като остане време - репетираме!"
Пенчева не пропусна да похвали и колегите си:
"Младите хора, с които работя, са удивителни! А Захари Бахаров - знаем всички на какво е способен."
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com