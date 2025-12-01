Социалните мрежи създадоха нова примка за хората. Резултатът

Социалните мрежи упорито влияят върху психиката на хората.

„Примамка за ярост“ беше обявена за дума на годината в Оксфорд за 2025 г. Изпитвате ли все по-силна ярост, докато превъртате социалните мрежи?

Ако е така, вероятно сте сред хората, попаднали в капана на т.нар. „примамка за ярост“ (на английски rage bait, може да се преведе и като „провокационно съдържание“ и „провокация за гняв“) терминът, който Oxford University Press определи като своя дума (или фраза) на годината, пише ВВС .

Това е понятие, което описва манипулативни онлайн тактики, създадени да провокират емоция и ангажираност. Употребата му се е утроила през последните 12 месеца, сочат данните на издателя.

„Примамка за ярост“(Rage bait) победи два други номинирани термина – „aura farming" и "biohack" – за да спечели титлата.

Списъкът с думи има за цел да отрази ключовите нагласи и разговори, които оформят 2025 г.

Какво е „примамка за ярост“?

Дори да не познавате термина, ако използвате социални мрежи, вероятността да сте били подтиквани към гняв е голяма.

Според Oxford University Press, издателя на Оксфордския английски речник, „примамка за ярост“ е онлайн съдържание, умишлено създадено да провокира гняв или възмущение чрез разочароващи, провокативни или обидни послания. Обикновено подобни публикации се използват, за да увеличат трафика към сайтове или акаунти в социалните мрежи.

Терминът е близък до добре познатия clickbait, при който заглавието примамва читателя да отвори статия или видео. Разликата е, че „примамката за ярост“ е насочена конкретно към предизвикване на гняв.

Миналогодишната дума на годината, „brain rot“, отразяваше психическото изтощение от безсмисленото скролване в Instagram и TikTok.

Гратвол добави, че победителите за 2024 г. и 2025 г. имат сходна тема.

„Заедно те образуват мощен цикъл, в който възмущението предизвиква ангажираност, алгоритмите го усилват, а постоянното излагане ни оставя психически изтощени“, каза той.

В предишни години Оксфорд избра за свои думи „селфи“, „гоблин режим“ и „риз“.

Кеймбриджският речник обяви „парасоциалното“ за своя дума на 2025 г. – термин за едностранна емоционална връзка между човек и известна личност, която не го познава.

Примери за това са реакциите на фенове след новината за годежа на поп звездата Тейлър Суифт и американския футболист Травис Келси.

Междувременно Collins Dictionary избра „vibe кодиране“ – изкуството да се създава приложение или уебсайт чрез описание, подадено към изкуствен интелект, вместо чрез ръчно писане на програмен код.

