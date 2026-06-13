Социалните мрежи създадоха нова примка за хората. Резултатът
Дори да не познавате термина, ако използвате социални мрежи, вероятността да сте били подтиквани към гняв е голяма
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Дори да не познавате термина, ако използвате социални мрежи, вероятността да сте били подтиквани към гняв е голяма
Заканата на Кремъл
Фен на "Левски" от Сливен потроши хола на апартамента, в който живее с родителите си. Младежът изпаднал в ярост след последния съдийски сигнал в събот...