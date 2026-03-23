Магическа дума спасява живота на Мария Силвестър

Телевизионната водеща Мария Силвестър направи едно от най-разтърсващите си откровения досега в ефира на bTV, разказвайки за жестоко нападение, преживяно преди години в центъра на София.

Историята, макар и отминала във времето, остава дълбоко отпечатана в съзнанието ѝ.

Нападение след тежък личен момент

Инцидентът се случва след вечерно излизане, в момент на силен емоционален срив. След като разбира за изневяра, Мария решава сама да се прибере до дома си.

По пътя обаче е проследена от непознат мъж.

„Нападна ме.

Започна да ме души, искаше да прави разни неща с мен“, разказва тя. В един момент губи съзнание, а ситуацията става критична.

„Мария, ти много тъпо умря“

В най-драматичния момент водещата чува вътрешен глас:

„Мария, ти много тъпо умря.“

Именно това я връща към реалността и ѝ дава сили да реагира.

Неочакван ход, който спасява живота ѝ

Вместо да изпадне в паника, тя предприема напълно неочакван подход:

„Попитах го: ‘Ти имаш ли цигари?’“

Въпросът разчупва агресията на нападателя. Той се стъписва, а ситуацията рязко се променя.

Двамата започват разговор, който продължава близо час.

„Говорихме за Бог, за майка му, за приятелката му“, споделя тя.

По думите ѝ мъжът сам признал, че преминава през „тъмен период“, като тя предполага, че става дума за психично разстройство.

„Това е вторият ми живот“

Днес Мария Силвестър гледа на случилото се като на повратен момент:

„Това е вторият ми живот.“

С времето и с помощта на близките си тя успява да преодолее травмата.

Водещата признава още, че работата ѝ в предаването Бригада Нов дом, където ежедневно се сблъсква с тежки човешки съдби, я е накарала да потърси и професионална психотерапевтична помощ.

Историята ѝ е силно напомняне колко крехка може да бъде границата между живота и смъртта – и колко неочаквани решения понякога спасяват човешки живот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com