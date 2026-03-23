Магическа дума спасява живота на Мария Силвестър

Телевизионната водеща Мария Силвестър направи едно от най-разтърсващите си откровения досега в ефира на bTV, разказвайки за жестоко нападение, преживяно преди години в центъра на София.
Историята, макар и отминала във времето, остава дълбоко отпечатана в съзнанието ѝ.
Нападение след тежък личен момент
Инцидентът се случва след вечерно излизане, в момент на силен емоционален срив. След като разбира за изневяра, Мария решава сама да се прибере до дома си.
По пътя обаче е проследена от непознат мъж.
„Нападна ме.
Започна да ме души, искаше да прави разни неща с мен“, разказва тя. В един момент губи съзнание, а ситуацията става критична.
„Мария, ти много тъпо умря“
В най-драматичния момент водещата чува вътрешен глас:
„Мария, ти много тъпо умря.“
Именно това я връща към реалността и ѝ дава сили да реагира.
Неочакван ход, който спасява живота ѝ
Вместо да изпадне в паника, тя предприема напълно неочакван подход:
„Попитах го: ‘Ти имаш ли цигари?’“
Въпросът разчупва агресията на нападателя. Той се стъписва, а ситуацията рязко се променя.
Двамата започват разговор, който продължава близо час.
„Говорихме за Бог, за майка му, за приятелката му“, споделя тя.
По думите ѝ мъжът сам признал, че преминава през „тъмен период“, като тя предполага, че става дума за психично разстройство.
„Това е вторият ми живот“
Днес Мария Силвестър гледа на случилото се като на повратен момент:
„Това е вторият ми живот.“
С времето и с помощта на близките си тя успява да преодолее травмата.
Водещата признава още, че работата ѝ в предаването Бригада Нов дом, където ежедневно се сблъсква с тежки човешки съдби, я е накарала да потърси и професионална психотерапевтична помощ.
Историята ѝ е силно напомняне колко крехка може да бъде границата между живота и смъртта – и колко неочаквани решения понякога спасяват човешки живот.
