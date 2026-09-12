Мария Силвестър става част от първия подкаст на открито в Бургас
SEA YOU PODCAST обещава да се превърне в едно от най-запомнящите се летни събития в Бургас
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SEA YOU PODCAST обещава да се превърне в едно от най-запомнящите се летни събития в Бургас
На шега или на истина са били думите им
Екипът й бе дълбоко трогнат от тежка съдлба
Водещата внесе яснота около липсата си и притесненията на феновете
Любимата тв водеща публикува кадри от екзотичното си пътешествие
История за болката от зависимостите и втория шанс, който започва от прага на дома
Кои влязоха в предаването
Откровено признание на обичаната водеща
Зрителите ще разберат как емблематичната водеща е станала репортер
Последният епизод на "Бригада нов дом" е бил изключително емоционален за целия екип
Ето каква цена му дават брокерите
Водещата на "Бригада Нов дом" е получила предложение да поеме ново шоу
Телевизионерите получиха специална изненада от децата
Знаковата водеща на "Бригада Нов дом" се готви да се включи в друго шоу на телевизията
Мария Силвестър сбъдва мечти по Великден
След изтощителния ремонт ще дойдат и аплодисментите
Каква е причината?
Майсторите се надяваха тя да не ги открие лесно или поне да закъснее
Каква е причината?
Тя допълни и с виждане за това как предаването променя представата за българския мъж