Готвят Мария Силвестър за нова роля. Истина ли е?

За първи път „Бригада Нов дом“ се подготвя в разгара на лятото през август, когато ремонтите на домове и офиси са в разгара си.

Досега винаги любимото предаване по bTV се реализираше в края на есента и началото на зимата, когато майсторите са по-свободни.

Въпреки това бригадата на Калин Евтимов вече снима новия сезон, а необичайното време подсказва, че Мария Силвестър ще бъде заета с други дела през есента. От месеци се говори, че тя ще е водеща на „Преди обед“ и затова ангажиментите й към „Бригада Нов дом“ са изтеглени през лятото, за да има повече време след това.

Докато екипът на „Бригада Нов дом“ преобразява дома на поредното семейство в нужда в Русе, телевизионерите получиха специална изненада от децата и специалистите в дневен център „Милосърдие“.

Малчуганите заедно със своите преподаватели решиха да зарадват любимото си предаване с ръчно изработени подаръци, сътворени с много любов и старание. Сред изненадите бяха бурканче домашно сладко от сини сливи, приготвено лично от децата; картина, нарисувана по време на арт терапия; свещ и сапун от ателието по занаяти в центъра.Силвестър дори получи баница като подарък, а това я накара да се поинтересува в кой фитнес в Русе може да потренира, за да влезе във форма след толкова много вкусни подаръци.

