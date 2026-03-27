Мария Силвестър с огромна изненада в Бригада Нов дом

"Няма да ремонтираме, а да изграждаме", изненада колегите си в "Бригада Нов дом" Мария Силвестър в днешния епизод на предаването.

Кемперът потегли към Божурище, където този път ремонтът е в защитено жилище. Това е голяма изоставена сграда, етаж от която общината отпуснала за деца в неравностойно положение. Основната инициаторка там е Милена Боева, която разказа своята тежка история. През 2006-та година разбрала най-голямото щастие - че е бременна с близнаци.

Те обаче получили кръвоизливи. Едното бебе не оцеляло, а другото се родило с тежки увреждания. Сега Явор е ученик последна година. Боева сподели, че се е разделила с бащата на момчето, но той много помагал и до днес. Веселина Монева, която се познава с Милена от 17 години, а двете се чувстват, като сестри по съдба. Веселина имала близначки, но оцеляла само Ивана, която също е с увреждания. Бащата също си тръгнал.

Бригадата се хвана да направи най-мащабния ремонт в предаването досега. Както и в другите епизоди, бяха предвидени изненади за децата. Мария Силвестър ги заведе в нюзрума на Би Ти Ви. Там се запознаха с Виктория Петрова и Борислав Лазаров, които ги въведоха в основите на телевизионната журналистика.

