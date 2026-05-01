Капан за Мария Силвестър! Къде отидоха майсторите

По изненадващ начин започна днес "Бригада Нов дом". Мони от майсторите обяви на Мария Силвестър:

"Мария, аз напускам".

На косъм да го последва беше и Данчо.

Причината беше, че Мария Силвестър събра бригадата пред банята в столичния квартал "Овча купел", която се реновира. Майсторите заподозряха, че това е новият им обект, което Мария потвърди.

Те останаха в бригадата, а истинският обект се оказа в близко блокче. В него живеят баба Елена, която е на 69 години. Тя се грижи за Макси и Нико, които са на 7 и 11 години. Бабата им станала настойник, тъй като майката се пропила. След това сестра й я хванала да се друса, при това пред децата.

Визитката на семейството трогна много майсторите и Мария Силвестър. След като изгледаха видеото настъпи мълчание и се чуваха само подсмърквания.

После се хванаха да ремонтират апартамента, който обаче се оказа на четвърти етаж, но без асансьор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com