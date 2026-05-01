Цитиридис си направи тежка гавра с ПП-ДБ

Николаос Цитиридис коментира с типичната си ирония разпадането на коалицията между ПП и ДБ, като публикува хумористично видео в социалните мрежи.

В него водещият прави своеобразна класация на „топ три неща", които според него са по-издръжливи от т.нар. „синя коалиция" в България. „Номер едно – сините маратонки. Да, те са сини като цвета на демокрацията, но са много по-издръжливи от всяка синя коалиция, създавана някога у нас. Тая маратонка, която виждате, е купена преди Реформаторския блок", шегува се той.

На второ място Цитиридис поставя добре познатото русенско варено, като използва примера, за да направи саркастичен паралел между „консервативното" и „либералното". „Може би не е честно да сравнявам синя коалиция с русенско варено, но това е поредното доказателство, че консервативната идея винаги побеждава либералната", казва той.

Третото място в класацията заема собственото му телевизионно предаване. „Факт – „Шоуто на Никола Цитиридис" продължи по-дълго време, отколкото коалицията между ПП и ДБ. С огромната разлика, че никой от ПП–ДБ след три години няма да ги пита на улицата „кога ще се върнете?" и „много ни липсвате", добавя той.

С типичния си хумор Цитиридис отново успя да провокира реакции онлайн, като превърна актуалната политическа тема в повод за шега.

