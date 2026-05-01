„Луфтханза“ търси чий е изгубеният "Оскар"

Престижната статуетка „Оскар“ попадна в ръцете на служители от германската авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) след полет по трасето между Ню Йорк и Франкфурт, предаде АФП.

Мистерията около изчезването

Драмата с отличието започна в сряда на международното летище „Джон Ф. Кенеди“. Павел Таланкин, който спечели наградата на Академията през март за своя документален хит „Г-н Никой срещу Путин“, не е получил разрешение от американските служби за сигурност да внесе статуетката в пътническия салон на самолета. Според специализирания сайт Deadline, режисьорът е бил принуден да я предаде като регистриран багаж, след което следите ѝ се губят.

„Оскар“-ът чака собственика си във Франкфурт

„Можем да потвърдим, че статуетката вече е в наше притежание във Франкфурт“, заявиха от пресцентъра на авиопревозвача. От компанията допълниха, че вече са се свързали с Павел Таланкин, за да уговорят личното предаване на приза във възможно най-кратък срок.

От „Луфтханза“ обаче запазиха пълно мълчание относно детайлите – къде точно е била открита статуетката и как се е стигнало до нейното отделяне от останалия багаж.

Триумфът на „Г-н Никой срещу Путин“

Павел Таланкин се превърна в едно от големите имена на тазгодишните награди „Оскар“, след като лентата му за политическата опозиция в Русия спечели вота на Академията в категорията за документално кино. Инцидентът с изгубената награда предизвика вълна от коментари в кино средите, но за щастие историята завърши с щастлив край за режисьора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com