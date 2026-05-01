Задава ли се съдебна битка след "Хелс китчън"

Теодор Венков-Чикагото заяви категорично, че ще застане като свидетел в съда, ако актрисата Диана Димитрова реши да заведе дело срещу Рая Пеева.

"Каквото съм видял, мога да го кажа", подчерта той пред "България днес", като добави, че е убеден, че и Нора Недкова ще заеме същата позиция.

Тримата се сближиха по време на участието си в "Хелс Китчън", където изградиха приятелство, което днес прераства в публична подкрепа.

Чикагото не скри, че отношенията му с Диана Димитрова са се развили постепенно, но днес ги определя като "здраво приятелство".

