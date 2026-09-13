„Луфтханза“ търси чий е изгубеният "Оскар"
Статуетката се появи на борда на самолета по трасето Ню Йорк - Франкфурт
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Статуетката се появи на борда на самолета по трасето Ню Йорк - Франкфурт
Ние знаем какво искаме - заедно с държавата да превърнем бившето летище в голяма индустриална зона, която да генерира нови работни места, огласи кметъ...
Името му обяви президентът на Република България Румен Радев
Наградата е в категория първа група – строежи от високото строителство
Това се случи на официално събитие за отбелязване на Деня на Европа в Сан Франциско
Грабнаха статуетките
Рашидов подари две свои творби – акварел и рисунка, на „Галерия 88 Камен Попов“
Живеем в пълен абсурд, коментира сериозно изключителната комедиантка Но не съм се целувала нито на сцената, нито пред камерите, казва великата актрис...
Татяна Лолова ще получи голямата награда на Международния фестивал за ново европейско кино в Стара Загора „Златната липа"'2016, съобщиха организаторит...
Антична статуетка от мрамор и фрагмент от древен надпис издялан върху мраморна плоча откриха археолозите в "Аква Калиде" край Бургас. Сред най-новите...
Колекционерска статуетка Мики Маус, направена от 35 000 ръчно поставени кристали "Сваровски", пуска компанията за празниците. Цената на колекционерска...
Григор Димитров получи символична награда "Маскари 2014" от сънародниците ни в Лос Анджелис през изминалата събота. Статуетката е връчена на генералн...