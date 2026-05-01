Ники Кънчев каза как ще завърши "Стани богат"

Ники Кънчев говори в „Преди обед" за финала на сезона на „Стани богат" и специалната тематична седмица, която предстои.

„Завършваме последната седмица от този сезон на „Стани богат" със „Седмицата на блондинките". Помните, в „Златната лига" видяхме бъдещето на България в тези деца. Чрез предаването хората си правят извод в каква страна живеят", каза той.

„Започваме другата седмица с Гери Турийска, която не знам дали е естествена блондинка, и след това идват още дами. Развитието, което виждам, е, че участниците в „Стани богат" идват мотивирани и получили знание отнякъде. Не знам хората, които не работят, какво ще направят", допълни Кънчев.

