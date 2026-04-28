Риалити звезда разочарова шеф Ангелов и се сбогува с Хелс китчън

Миньорът Теодор Венков-Чикагото се сбогува с надпреварата в Hell’s Kitchen тази вечер. Той показа сериозни колебания по време на отборното кулинарно предизвикателство и вечерната резервация, което доведе до неговата елиминация.

Денят в Кухнята на Ада започна с изненада. Черните куртки на шеф Виктор Ангелов трябваше да се изправят срещу звездните кулинари за първи път. Двата отбора се съревноваваха в любопитно изпитание на мисълта. Комплименти за своето представяне в играта получиха двойките на Събков и Спирова, Ники Станоев и Славена Вътова, Трифонова и Галин, Евгени Генчев и Йонислав Йотов-Тото и Денисиньо и Цветомир. Дуото на фотомодела Нора Недкова и риалити героя Теодор-Чикагото не се справи успешно и двамата съотборници се сдобиха с номинация.

Вечерната резервация изправи звездите пред чисто новото азиатско меню на шеф Ангелов, множество трудности в комуникацията и ново изгонване от кухнята. Високите изисквания на шеф Ангелов за представянето на участниците в този етап на играта не бяха покрити от Теодор-Чикагото, което го лиши от куртката му.

Утре битките между Черни и Звездни продължават с нова резервация и препятствие, за което малцина ще бъдат подготвени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com