Наш пиар се срещал с Доналд Тръмп

Известният български PR експерт, журналист и телевизионен продуцент Атанас Лазаров даде едно от най-личните и откровени интервюта в кариерата си, в което сподели детайли за срещите си със световни лидери и влиятелни бизнес фигури, включително с настоящия американски президент Доналд Тръмп. В подкаста „Контра“ на Константин Игнатов медийният специалист разкри малко познати истории от тридесетгодишния си професионален път. Според Лазаров достъпът до хора, които променят света със своите решения, е колкото привилегия и житейски урок, толкова и огромна отговорност.

Срещата с Доналд Тръмп и разговорите за световния бизнес елит заеха централно място в интервюто, проследяващо развитието на Лазаров от регионален журналист до международно разпознаваем комуникационен експерт.

От регионалните медии до международния елит

Професионалният път на Атанас Лазаров започва в емблематични печатни издания като вестниците „Народна младеж“, „Студентска трибуна“, „Пиринско дело“ и Радио Благоевград. С натрупването на опит той разширява своята дейност, превръщайки се в предприемач и основател на PR агенцията Profile International.

Благодарение на мащабните си проекти през годините, Лазаров изгражда мрежа от контакти с чуждестранни дипломати, артисти, корпоративни лидери и обществени организации. В основата на личната му философия стои разбирането, че истинският и дългосрочен успех се гради единствено с доверие, постоянство и коректно човешко отношение.

Сблъсъкът с властта, парите и криптоаферите

Освен спомените за контактите си с Доналд Тръмп, в подкаста „Контра“ Лазаров споделя своите преки впечатления и от друга изключително коментирана фигура на световната сцена – създателката на криптовалутата OneCoin Ружа Игнатова. Разговорът, воден от нейния брат Константин Игнатов, засяга дълбоки психологически и морални теми, свързани с цената на успеха, изкушението на неограничената власт, големите капитали и личните житейски избори, пред които се изправят хората на върха.

В дискусията без предварителни сценарии и табута, медийният експерт подчертава, че съвременният PR се сблъсква с огромни предизвикателства в ерата на дигиталните технологии. „Истинският успех не е в контактите, които имаш, а в доверието, което хората ти гласуват. Всичко останало на този свят е временно“, обобщава Атанас Лазаров, разкривайки истинската тежест на събитията зад кулисите на световния елит.

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