Всичко за Майстори

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Новите майстори

Новите майстори

Село Долен стана научна площадка за възстановяване на забравени занаяти В работилниците на "Мещра" се коват младите архитекти на България Млади и ам...

01 август | 7:15
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Майстори в "Нюанс"

Майстори в "Нюанс"

Творби на повече от 30 художници от различни поколения, представители както на класическото, така и на съвременното ни изкуство, представя столичната...

20 юли | 3:15
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