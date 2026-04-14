Вече е в друг свят! Мария Силвестър напусна България

Една от любимите родни тв водещи Мария Силвестър избяга в Пекин. Това съобщи самата тя в Инстаграм, където публикува кадри от екзотичното си пътешествие.

"Първи часове в Пекин и вече съм в друг свят!

От ароматите на уличната храна, през шумните улици и неоновите светлини, до малките моменти – усмивка, купичка топъл ориз и непознат език, който звучи като музика. Как ще се храня тук е голямо предизвикателство за мен, предстои да видим как ще се приспособя.

Тук всичко е по-интензивно, по-живо и много различно.

И това е само началото. А най-красивото е, че това пътуване е подарък за рождения ми ден от човек, който значи много за мен", похвали се Силвестър.

