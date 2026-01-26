Мария Силвестър шашна народа с цената на новото жилище

Мария Силвестър се похвали, че има нов апартамент в центъра на София. Тепърва й предстои да го ремонтира и да се нанесе. Според оценка на брокери цената на новия дом на актрисата е над 600 000 евро.

„Преди 10 години си купих жилище в „Драгалевци“, но кварталът доста се промени. Оказа се, че съм направила добра инвестиция, но точно стотиците нови блокове наоколо ме накараха да искам да се преместя.

Имах голямо желание да живея в жилище с високи тавани в центъра и преди няколко месеца сбъднах тази своя мечта. Имах търпението цели две години да ме водят на огледи, докато не харесах нещо конкретно. Вече е факт, сега започва частта с пълната реконструкция“, разказа водещата на „Бригада Нов дом“.

Новото жилище на Мария впечатлявало не само с централната си локация, но и с архитектурния си чар – високи тавани, просторни помещения и големи прозорци, които пропускали много естествена светлина.

Водещата вече обмисляла интериорния дизайн, като ясно заявила предпочитанията си към минимализма и френската елегантност. „Обичам простор, светлина и усещането за повече въздух. Много държа да има уютни ъгълчета за четене, място за изкуство и естествени материали – дърво, камък, ленени текстили“, казва звездата.

„Искам домът ми да е едновременно функционален и красив. Всяко кътче трябва да носи уют, да излъчва светлина и спокойствие. Обичам високите тавани, те придават чувство за свобода и простор. Ще има стара мебел, която съм съхранявала години, но ще добавя и съвременни елементи – балансирам традиция и модерност“, обяснява Силвестър.

Личният живот на Силвестър остава дискретен, но достатъчно прозрачен, за да знаем, че е майка на тийнейджъра Давид, преживяла е развод, загуби и трудни моменти, но не се е предала. Водещата е споделяла, че още когато синът й е бил малък, е започнала психотерапия заедно с него. Тя вярва, че добрият родител не е съвършен, а честен и искрен. „Да обичаш въпреки всичко, има смисъл. Има смисъл още да оставиш след себе си добър пример. Да държиш вибрацията високо“, философства тя.

Мария цени и времето за себе си. „Обичам да пътувам сама – намирам плаж без хора, хвърлям всичко и гледам морето.

Много възпитателни за духа са тези пътувания. Не обичам да общувам с хора през това време, предпочитам да съзерцавам“, признава тя.

След 4-годишна пауза „Бригада Нов дом“ се завърна с нова сила, а Мария отново зае централно място като водеща и сърце на формата. Тя доказва, че следването на мечтите и вътрешния глас води не само до успехи в кариерата, но и до истинско лично удовлетворение. Сега пък й предстои най-сетне да се радва на дом, който да отразява нейните ценности и естетика. Силвестър е убедена, че ще изгради мечтания апартамент с търпение и любов към детайла.

