Невероятна изповед разтърси Мария Силвестър

Екипът на "Бригада Нов дом“ и водещата Мария Силвестър бяха дълбоко трогнати от тежката съдба на Данаил Христов и двете му дъщери от пазарджишкото село Лозен. Майсторите веднага се заеха с обновяването на дома на семейството, след като научиха за системния тормоз и лишенията, през които са преминали децата в миналото.

Преди години Данаил започнал работа като международен шофьор, за да осигури средства за ремонт на къщата им. Докато той отсъствал обаче, съпругата му започнала извънбрачна връзка и, според разказите на бащата, оставила момичетата на произвола на съдбата, информира Plovdiv24.bg.

Тормоз от майката

Оказало се, че докато Данаил пътувал, децата били държани затворени в тогавашната им квартира – гладни, жадни и подложени на физически тормоз от страна на майка си. По думите на бащата, тя ги е заплашвала, за да не разкрият на никого какво се случва. След като научил истината и заварил съпругата си с друг мъж, Данаил завел дело и успял да спечели родителските права.

Грижа за момичетата

В момента бащата е поел изцяло грижата за момичетата – той работи, готви, чисти и пере, за да им осигури нормално детство. "Ако трябва, ще бачкам денонощно заради децата – те са ми живота“, споделя той пред камерата. Момичетата също са категорични в отношението към жената, която ги е родила, заявявайки, че тя не заслужава такова семейство.

"Бригада Нов дом“ подава ръка на един самотния баща и двете му дъщери, който се бори за щастието на децата си. Той е готов да обърне света в името на своите две разкошни момичета.

