МВР с мащабен удар! Демерджиев: Това е само началото

МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, написа той във Фейсбук.

От публикацията на вътрешния министър става ясно, че са проверени над 100 мощни мотори и спортни коли при полицейска акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките.

Специализираната операция е започнала след оперативна информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили.

"На място нашите служители откриха 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 лица", поясни Демерджиев.

"Това е само началото! В Министерство на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни", завърши министърът.

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