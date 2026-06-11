Бас за 50 евро коства живота на четирима

Нови фрапиращи детайли за трагедията на "Челопешко шосе". Оказва се, че фаталната гонка е заради облог.

„Важно е органите на реда да установят налице ли е уговорка, облог на бензиностанция, преди да се тръгне, на която за 50 евро шофьорите са се обзаложили кой първи ще стигне до крайната точка.“ Това заявил пред „Телеграф“ адвокат Георги Радков, който представлява един от пострадалите в жестоката катастрофа на „Челопешко шосе“.

„Нямаме никакви съмнения, че първо е имало гонка, второ - че тя ще бъде доказана по категоричен начин. Има преки и косвени доказателства в тази насока“, категоричен е той, допълвайки, че крайната точка на Васил и Траян Филипови е Ботунец.

Двамата са обвинени за тежката катастрофа с 4 жертви от миналия петък. Според държавното обвинение ПТП-то е причинено при евентуален умисъл. Според Радков облогът между джигитите е направен на бензиностанция в района.

„Има и камери, и свидетели“, заяви адвокатът. Вчера обаче в определението си по мярката за неотклонение на Траян Филипов Софийският градски съд написа, че не могат да се направят категорични изводи, че двамата с Васил са провеждали гонка преди фаталния удар. Имало данни обаче, че скоростта е била около 140 км/ч.

Прокуратурата е протестирала. „По повод на това, че съдът е записал, че няма доказателства за гонка - в момента това е едно работно обвинение, което е в начален етап и за да се стигне до категорична доказуемост на тези факти и обстоятелства, трябва да има и експертизи и свидетелски показания, които на този ранен етап чисто технически няма как да са налице, тъй че нас това по никакъв начин не ни притеснява. Ние сме дълбоко убедени, че това ще бъде доказано. Просто е необходимо нужното време на разследващите органи“, твърди юристът.

„Важно е да отбележим, че изначално прокуратурата повдигна обвинение по най-тежкия член - за евентуален умисъл. Това позволява както на държавното обвинение, така и на нас да пледираме за максималното наказание - до 20 години затвор или доживотна присъда. Адмирации към прокуратурата“, каза Радков.

Той е убеден, че това ще е първото дело, по което ще бъде постигната доживотна присъда. При катастрофата загинаха 4 души. Двама пътници в автобуса, в който се вряза един от автомобилите, и двама, пътували в колите. Има данни, че двамата джигити гравитират около бандата на Калашниците.

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