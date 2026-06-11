12 юни! Изненада от СТАНДАРТ - два вестника на цената на един

Специална изненада за читателите си прави седмичникът СТАНДАРТ. Утре - 12 юни 2026 г., петък, излизаме с два вестника на цената на един. Освен горещите обществено-политически теми, актуалните интервюта и любопитните четива, всеки, който си вземе изданието, ще намери и уникален вестник, посветен на два юбилея - 250 години от подписването на Декларацията за независимост на САЩ и 80-ия рожден ден на държавника, който промени света - Доналд Тръмп.
В него ще намерите:
Светът на Тръмп! Край на илюзиите. Време за хищници
Как харизмата на президента стана феномен, който влезе в учебниците
Доц. Борислав Цеков: Историята намери Тръмп
Жените на милиардера и империята на децата му
Великолепна седморка пази гърба на държавника
Зад кадър! Пасторите на Тръмп - Духовният кабинет
Тайните истории за най-знаковите американски президенти
Необичайното място, на което е пазена Декларацията за независимостта
НЕ ПРОПУСКАЙТЕ! КОЛЕКЦИОНЕРСКОТО ИЗДАНИЕ
ДВА ВЕСТНИКА НА ЦЕНАТА НА ЕДИН
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