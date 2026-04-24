Мария Силвестър опроверга безумни слухове

Водещата на Бригада Нов дом Мария Силвестър категорично опроверга появилите се слухове, че е бременна.

Повод за спекулациите стана снимка, разпространена в социалните мрежи, на която тя изглежда с наедряло коремче и в компанията на непознат мъж. Кадърът обаче се оказа подвеждащ.

„Не си вдигам телефона, защото съм в Китай“, обясни тя, с което внесе яснота около липсата си и притесненията на феновете.

Силвестър подчерта, че въпросното изображение е фалшиво и създадено с изкуствен интелект.

Водещата допълни, че мъжът на снимката е напълно непознат за нея, въпреки че част от потребителите в мрежата вече са го определили като неин нов партньор.

„Спрете да честитите, много е нелепо“, обърна се тя към последователите си.

Случаят е пореден пример за това колко лесно могат да се разпространяват заблуждаващи изображения онлайн и да създават фалшиви новини около популярни личности.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com