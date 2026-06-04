Дънди разкри как спечели "Капките"

Дънди спечели Сезона-Слънце на "Като две капки вода" на куц крак. Това разкри самият той пред Гала.

„Беше невероятно да излезеш на сцената пред 12 хиляди души, които да крещят името ти. Цялата „Арена 8888 София“ беше пълна и беше огромно удоволствие за мен. Безумно съм благодарен на публиката и на зрителите за подкрепата“, сподели Дънди.

Относно решението му да дари наградата си пояснява, че самият той е една идея „по-аналогов тип човек“. „Обичам да карам коли с големи бензинови двигатели. Разбирам, че е непрактично, а автомобилът, който спечелих е доста по-хубав от моя. По-модерен е и изглежда впечатляващо. Но най-важното е да сме живи и здрави. Реших да даря наградата си като дан в моето полезрение да не виждам хора, приятели, роднини или познати с тази съвременна болест на века. А и се надявам моят приятел да се оправи!“

Дънди разказва, че с останалите участници са се сприятелили и в никакъв случай не е имало зверска конкуренция помежду им. Според него това, което му е помогнало да спечели е именно това, че не се е стремил към победата. „За мен важното беше да се насладя и да се забавлявам в процеса. Аз не се подценявам, знам качествата си и какво мога. Но в главата ми никога не е било заложено, че съм в състезание и че трябва да стана първи. Просто правех каквото мога, хвърлях се и ако стане – стане.“

Дънди споделя, че първият човек, който му се обажда след първия лайв е Краси Радков с много хубави думи за изпълнението му. Алекс, от своя страна, е имала предчувствие за победата му. „Казах ѝ, че ако спечеля, ще даря наградата!“. Признава, че е имал голямо желание да участва във формата. „Когато Кико ми се обади, за да ме покани, в главата ми се въртеше дали кракът ми ще се е оправил, за да мога да се представя добре на сцената. До ден днешен се боря с този тендинит на ахилеса. Някои от най-добрите физиотерапевти ми помагат. По време на цялото предаване имах проблеми, но избутах дори на куц крак.“

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