Дънди разкри как спечели "Капките"
Първият човек, който му се обажда след първия лайв, е Краси Радков с много хубави думи за изпълнението му
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Първият човек, който му се обажда след първия лайв, е Краси Радков с много хубави думи за изпълнението му
Дай на хората, за да ти се даде и на теб, е философията на актьора
Финалът на Сезона - Слънце се проведе на живо пред 12 000 зрители в "Арена 8888 София"
Той е истински хамелеон в шоуто за имитации
Артистът е засипан от ангажименти
Един морски кадър разбуни феновете му
Четиримата членове на журито единодушно вдигнаха 6-ца
Дънди е пример за инвеститор в Родопите.
Надеждите на "Дънди" са да намери нови находища
След като "Дънди" спре добива на хълма, там отново ще има костенурки и борове
Инвестицията е на частната компания „Дънди Прешъс Металс“
Вече трето българско семейство емигранти в Колорадо се завръща у дома
2 200 лева е средната заплата за хората от рудника в Крумовград
Компанията има програма за инвестиции в обществото, целта й е да благоустрои инфраструктурата и да подкрепи проекти с обществено значение за общините,...
С отпуснатите от компанията по годишния договор 700 000 лева ще подменим старата ВиК мрежа, казва кметът на общината Себихан Мехмед
621 600 лв. са за инфраструктура, 43 000 лв. – за културни и спортни дейности, 35 400 лв. – за проектиране за изграждане на музейна експозиция „Ада те...
Ще увеличим производството на обогатителната фабрика, така че да постигнем 105 тона руда на час, заяви Рик Хаус, президент на "Дънди Прешъс Метълс"
30 наши гурбетчии са се върнали от чужбина, за да работят за "Дънди" в Крумовград
Костадин Гаджалов подписа с елитния шотландски "Дънди". За последно юношата на "Ботев" (Пд) игра под ръководството на Светослав Тодоров в "Добруджа"....
Кърджали. 30 000 лева бяха вложени за обновяване на АГ отделение в МБАЛ"Живот +" в Крумовград. Средствата са дарени от „Дънди Прешъс Металс – Крумовг...