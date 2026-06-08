Тайна кралска сватба! Внукът на Елизабет II се ожени в дъжда

Питър Филипс и Хариет Спърлинг си казаха „Да“ на дискретна церемония в английската провинция, събрала най-близките членове на кралското семейство, съобщава "People".

Най-големият внук на покойната Кралица Елизабет II – Питър Филипс, сключи брак с медицинската сестра Хариет Спърлинг на частна церемония, състояла се на 6 юни в църквата All Saints Church в живописния район Котсуолдс.

Сред гостите бяха едни от най-известните лица на британската монархия – Крал Чарлз III и Кралица Камила, Принц Уилям и Катрин, принцеса на Уелс, както и Принц Едуард и Софи, херцогиня на Единбург.

На сватбата присъстваха още майката на младоженеца – Принцеса Ан, съпругът ѝ сър Тимъти Лорънс, както и сестрата на Питър – Зара Тиндъл, заедно със съпруга си Майк Тиндъл.

Според британски медии сред поканените не са били Принц Хари, Принц Андрю и Сара Фъргюсън.

Втори брак и за двамата

Това е втори брак както за Питър, така и за Хариет.

48-годишният Питър Филипс беше женен за Отъм Кели между 2008 и 2021 г. Двамата имат две дъщери – Савана и Айла.

Хариет Спърлинг също има предишен брак с фитнес инструктора Антонио Сейнт Джон Спърлинг, от когото има 13-годишна дъщеря – Джорджина.

Любопитен факт е, че трите момичета бяха забелязани заедно по време на великденската служба на кралското семейство през април.

Исторически момент за потомците на кралицата

С тази сватба Питър Филипс стана първият от осемте внуци на кралица Елизабет II, който сключва втори брак.

Макар това да е прецедент сред неговото поколение, подобни случаи не са непознати за британската корона.

Майката му, принцеса Ан, се развежда с първия си съпруг Марк Филипс през 1992 г., след което същата година се омъжва за сър Тимъти Лорънс на скромна церемония в Шотландия.

Подобна е и историята на крал Чарлз III и кралица Камила. След края на брака си с Принцеса Даяна, Чарлз сключи брак с Камила през 2005 г. на дискретна церемония край Уиндзор.

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