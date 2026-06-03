Сашо Кадиев и Ивелина стават родители след трудности и молитви

Преди дни Сашо Кадиев и любимата му Ивелина Чоева съобщиха прекрасната новина, че очакват първото си дете.

По този повод двойката гостува в „Преди обед“ - мястото, в което се срещат за първи път. „Беше септември, 2019 г., а тя беше моя гостенка“, спомня си емоционално Сашо.

Сред много смях и закачки, разговорът бързо се насочва към щастливото очакване. Бъдещият баща уточнява, че вече знаят пола на бебето, но на този етап няма да го обявят. „Може би все пак ще го направим в даден момент, тъй като сме инфлуенсъри и последователите ни ще искат да знаят“, категоричен е Сашо.

След което разказва за пътя, който заедно с Ивелина са извървели, за да постигнат мечтата за дете. Не скрива, че са правили опити повече от година и половина. „Направихме много изследвания, оказа се, че сме напълно здрави, но явно стресът ни повлия“, разказва водещият. И допълва, че се е получило, именно когато са спрели да се фокусират толкова върху това.

Изключително любопитна е и още една история, която двойката с много чувство за хумор разказва. „Историята на зачеването“, както я наричат. В нея има намесено едно пътуване, стара катедрала и плащеницата на Исус Христос. И вярата и на двамата, че случилото се изключително много им е помогнало.

"Казах си: "Господи, моля те, дай ѝ плода". Минахме през свещен храм в Торино и в навечерието на Благовещение разбрахме, че ще станем родители. Кажете ми, няма ли някаква сила?", сподели развълнувано той.

Ивелина също разказа за момента, в който е решила да съобщи щастливата новина на своя съпруг. Тя му подготвила специална картичка с думите: "Единственото по-хубаво от това да си мой мъж е да си баща на детето ми".

Семейството вече има и снимка на своето дете, макар и в най-ранния етап от неговото развитие, които Сашо Кадиев с гордост показа в ефир.

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