4 зодии ще бъдат на гребена на вълната до края на юли

Четири зодии ще се превърнат в център на внимание до края на юли, прогнозира астрологът Елеонора. Телец, Дева, Козирог и Риби ще излъчват засилена увереност и магнетизъм, които трудно ще останат незабелязани. Около тях може отново да се появят бивши партньори, стари приятели и хора, които дълго време не са проявявали интерес. Периодът носи шанс за нова любов, но и предупреждение да не отварят вратата на всеки, привлечен от новата им енергия.

Венера навлезе в Дева на 9 юли и ще остане в знака до 6 август 2026 г. В астрологичните тълкувания този транзит се свързва с по-практичен подход към любовта, внимание към външността и желание чувствата да бъдат доказвани чрез конкретни жестове.

Телец привлича погледите без усилие

До края на юли Телците ще усещат силно въздействието на Венера, която е управляващата планета на техния знак. Дори малка промяна в прическата, облеклото или поведението може да предизвика комплименти и неочакван романтичен интерес.

Периодът е особено благоприятен за представителите на знака, които търсят любов или искат да подобрят личния си живот. Елеонора прогнозира, че хора от познатата им среда може внезапно да започнат да ги възприемат по различен начин - сякаш ги виждат за първи път.

Телците не трябва да крият истинската си същност или да подценяват впечатлението, което оставят. Повишеният интерес може да бъде използван за ново начало, по-смела крачка в любовта или възстановяване на важна връзка.

Дева показва своята нова страна

Девите често са прекалено взискателни към себе си и откриват недостатъци, които околните дори не забелязват. До края на месеца тази самокритичност може да отслабне, а увереността им видимо да се повиши.

Нова прическа, освежен гардероб или постигната вътрешна хармония ще направят присъствието им по-ярко. Малките детайли, върху които Девите са работили дълго, най-после ще започнат да се подреждат и резултатите няма да останат скрити.

Астрологът ги съветва да приемат комплиментите, вместо да ги отхвърлят или да търсят скрити мотиви зад тях. Сега е моментът да повярват, че другите действително виждат промяната.

Козирог излиза от сянката

Козирозите могат да претърпят забележима трансформация, стига да отделят повече време за себе си. Естествената им сдържаност и увереност вече ги правят привлекателни, но допълнителната грижа за външността и здравето ще разкрие неподозирани страни от характера им.

Периодът е подходящ за промяна на ежедневните навици, обновяване на стила или въвеждане на по-здравословен режим. Усилията им ще бъдат забелязани дори от хора, които досега са ги подценявали или са приемали развитието им за даденост.

Засиленото внимание обаче не означава, че Козирозите трябва да допуснат всички в личния си свят. Те трябва внимателно да изберат хората, на които си струва да посветят времето и енергията си.

Риби получават знак от миналото

Венера в противоположния на Риби знак ще насочи прожекторите към техните отношения. Чарът им ще действа естествено, без да се налага да търсят одобрение или умишлено да привличат чуждите погледи.

Рибите може да получат повече комплименти, покани и реакции в социалните мрежи. Възможни са неочаквани съобщения и завръщането на човек, с когото ги свързва стара любовна история.

Появата на бивш партньор обаче не е достатъчна причина отношенията да бъдат възстановени. Според Елеонора силният магнетизъм на Рибите ще им позволи да привлекат и нови хора, които са много по-подходящи за тях.