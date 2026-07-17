Съдбоносен прелом ще изживеят 4 зодии до края на годината

Ретроградното движение на Нептун, което ще продължи до 12 декември 2026 г., ще извади наяве дълго премълчавани истини за четири зодиакални знака. Според астролога Хелена Хатор през следващите месеци ще падат маски, ще се разкриват тайни и ще става ясно кой е бил искрен. Истината невинаги ще бъде приятна, но приемането й може да отвори път към важни промени.

Овенът ще се раздели със самозаблудите

За Овните този период ще бъде време за откровен разговор със самите себе си. Ретроградният Нептун ще им помогне да погледнат към своите възможности без илюзии и да се освободят от представи, които досега са ги ограничавали.

Според Хатор представителите на знака могат да открият неподозиран потенциал и най-после да разберат кои са истинските им таланти. До декември увереността им постепенно ще нараства, а посоката, в която трябва да продължат, ще става все по-ясна.

Периодът е подходящ за развиване на творчески способности, показване на индивидуалност и по-смело използване на силните страни. Именно направеното през тези месеци може да се превърне в основа за бъдещи успехи.

Ракът ще научи кой е бил неискрен

При Раците най-важните разкрития ще бъдат свързани с работата и професионалното развитие. Ретроградният Нептун може да им покаже кой не е бил напълно честен с тях и в кои ситуации самите те са пречили на напредъка си.

Първоначално ще им бъде трудно да преценят обективно случващото се. Постепенно обаче картината ще се изясни и ще се появят идеи за нови доходи или по-добро използване на натрупания опит.

До декември Раците трябва да проявяват повече инициатива. Астрологът ги съветва да поискат повишение, да потърсят нова работа или да приемат интересно предложение, което досега са смятали за прекалено рисковано.

Точно тези действия могат да доведат до видим професионален и финансов напредък.

Везните ще разберат кои са истинските им приятели

Ретроградният Нептун ще промени отношението на Везните към бъдещето, кариерата и хората в близкото им обкръжение. През следващите месеци те ще видят кой действително ги подкрепя и кой само създава впечатление за приятелство.

Според Хатор представителите на знака ще оценят по нов начин хората, на които могат да разчитат. Едновременно с това може да се наложи да прекратят отношения, които ги дърпат назад или се основават на неискреност.

Подобно решение няма да бъде лесно, но ще освободи място за по-здрави връзки и по-ясни лични цели. Везните ще могат да насочат вниманието си към собствените дългосрочни планове, вместо да губят сили в отношения без бъдеще.

Козирогът ще види пропуснатите възможности

За Козирозите ретроградният Нептун ще покаже кои шансове са останали неизползвани. Целта обаче не е да съжаляват за миналото, а да разберат къде са сгрешили и да не повтарят същите решения.

През този период на преден план ще излязат въпросите, свързани с дома. Много представители на знака може да започнат ремонт, да се заемат по-сериозно с жилището си или да обмислят преместване.

Възможно е неочаквано да се появи и изгодна финансова възможност. Тя ще изисква внимателна преценка, но може да промени плановете на Козирозите за следващите месеци.

Хатор предупреждава и за вероятни разкрития в семейството. Премълчани проблеми, недоизказани истини или дори измама могат да излязат наяве. Затова доверието трябва да бъде съчетано с повече предпазливост.