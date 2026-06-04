Голяма радост за Владо Зомбори и Весела Бабинова

Водещият на "Гласът на България" Владимир Зомбори и неговата дългогодишна половинка - актрисата Весела Бабинова се ожениха.

Щастливата новина съобщиха самите те, като споделиха снимки от големия ден в профилите си в социалните мрежи.

"Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоцийка. Все пак, най-вълнуващата от всички, беше тази. В телефонния указател може вече и на “З” да ме намерите", написа двойката в Инстаграм към снимките, които сподели.

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