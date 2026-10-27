Тревожни сигнали под вулкан, заплашени са 2 милиона души

Необичайни процеси протичат дълбоко под един от най-опасните вулкани в Централна Америка. Учени откриха признаци за движението на магма в две различни подземни огнища под вулкана Масая в Никарагуа. Особено тревожно е, че земната повърхност над едното се издига, докато около другото продължава да потъва. На около 20 километра от вулкана живеят близо 2 милиона души, което превръща всяка промяна в поведението му в сериозен повод за наблюдение.

Магмата се движи по необичаен начин

Откритието е направено от учени от Университета на щата Пенсилвания, съобщава научното издание ScienceDaily. Резултатите са публикувани в списание Geophysical Research Letters.

Изследователите анализирали сателитни наблюдения от периода 2018-2024 г. и установили странна закономерност. Първоначално земята в голямата вулканична калдера постепенно потъвала, но по-късно започнала да се издига. Според учените това може да означава, че в дълбок подземен резервоар постъпва нова магма, която увеличава налягането.

Още по-обезпокоително е поведението на активния кратер Сантяго. Докато голямата калдера започнала да се издига, районът около кратера продължил да потъва. Това подсказва, че под вулкана действат поне два отделни магмени резервоара, които се променят независимо един от друг.

Опасността дебне и без голямо изригване

„Когато земята потъва, това вероятно означава, че магмата се оттича. Но когато започне отново да се издига, е възможно да постъпва нова магма“, обяснява ръководителката на изследването Лизи Джонсън.

Учените предполагат, че основният магмен резервоар се намира на дълбочина около 3,2 километра, а друг, значително по-плитък, е разположен на приблизително 200 метра под повърхността.

Масая е известен и като „Устата на ада“ заради вулканичната си активност и езерото от разтопена лава, което дълго време привличало туристи. Последният голям поток лава от вулкана е регистриран през 1772 г., но и без мащабно изригване той може да представлява сериозна опасност. От недрата му постоянно се отделя серен диоксид, който при високи концентрации е опасен за хората.

През октомври тази година са регистрирани и облаци от вулканична пепел, издигащи се на височина до 1,5 километра над морското равнище, показват данните на Смитсъновия институт.

Възможно ли е ново изригване

Засега учените не твърдят, че предстои непосредствено изригване. Откритите движения обаче показват, че под Масая протичат сложни процеси, които досега не са били достатъчно добре разбрани.

Специалистите предупреждават, че именно внезапните промени в движението на магмата могат да бъдат сред ранните сигнали за повишена вулканична опасност. Затова непрекъснатото наблюдение е жизненоважно за населението на близките градове и за хилядите туристи, посещаващи района.