Мощни земетресения разлюляха Земята. Ето къде удариха
Два труса над 5 по скалата на Рихтер
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Два труса над 5 по скалата на Рихтер
Победителката е висока 1,80 м, с кафяви очи и кестенява коса
Скоростта на вятъра достига 38 метра в секунда.
Става дума за даването на разрешение на 230 руски войници да влязат в Никарагуа
Това твърди президентът на Никарагуа Даниел Ортега
Манагуа. Метеорит е паднал в близост до столицата на Никарагуа Манагуа. В резултат се е открил голям кратер с размери от 12 метра, съобщи АФП. Метео...
Манагуа. Мина за добив на злато край град Бонанса се срути и затрупа десетки миньори. Тя се намира в северния Атлантически автономен район на Никарагу...
Манагуа. Правителството на Никарагуа и компанията, стояща зад плановете за изграждане на нов канал, свързващ Атлантическия и Тихия океан, са се разбра...
Манагуа. Трус с магнитуд 5,1 бе отчетен днес столицата на Никарагуа Манагуа и съседните градове. Това съобщи Никарагуанският институт за териториални...
Нови пътища ще строи Никарагуа, за да се бори с бедността, пише испанското издание "El País". 75% от пътната мрежа в страната е в лошо състояние, соча...