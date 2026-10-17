Илон Мъск показа летяща Tesla!ВИДЕО

Автомобил, който не просто се движи по пътя, а излита от рампа, преобръща се във въздуха и се приземява на четирите си колела. Това вече не е сцена от научнофантастичен филм, а демонстрация, организирана от Илон Мъск.

На 15 октомври 2026 г. милиардерът представи новото поколение Tesla Roadster на събитие в съоръжение на космическата компания SpaceX в Тексас.

Демонстрацията предизвика огромен интерес, защото показа технология, която според Мъск може да превърне спортния електромобил в машина, способна да извършва кратки полети.

Автомобилът направи салто пред зрителите

По време на демонстрацията безпилотният прототип се изкачи по извита рампа, която постепенно го постави в обърнато положение.

След това машината напусна рампата, извърши завъртане във въздуха и се приземи върху колелата си.

Според представянето автомобилът използва система от допълнителни двигатели, разработена с технологии на SpaceX.

Мъск обясни, че машината разполага с двигатели за контрол на височината и тяга в задната част, които ѝ позволяват да извършва маневри, недостъпни за обикновените автомобили.

Той определи новия Roadster като стъпка към бъдещето на летящите коли.

Демонстрацията обаче не доказва, че автомобилът може да извършва продължителен свободен полет или да се използва като въздушно транспортно средство в градска среда.

От нула до 100 км/ч за по-малко от секунда?

Още по-смело е обещанието за ускорението.

Според Мъск новият Roadster ще може да достига 60 мили в час, или приблизително 96,6 км/ч, за около 0,81 секунди.

Това би било изключително постижение за автомобил, но засега става дума за заявена от производителя възможност, а не за независимо потвърден резултат при серийна машина.

Подобно ускорение би поставило сериозни въпроси за безопасността, комфорта на пътниците и физическите натоварвания върху човешкото тяло.

Проектът, който закъсня с години

Новото поколение Roadster беше представено първоначално още през 2017 г.

Тогава Tesla обеща автомобил, който ще промени представите за скоростта на електрическите спортни коли.

След това обаче сроковете за производство многократно се отлагаха.

Сега Мъск посочва 2028 г. като цел за започване на производството.

Остава неясно каква част от демонстрираните технологии ще достигне до автомобилите, предназначени за клиенти.

Летящ автомобил или зрелищен трик?

Идеята за летящи автомобили съществува от десетилетия.

Различни компании вече разработват машини, които могат да излитат вертикално или да преминават между автомобилен и авиационен режим.

Но подобни проекти се сблъскват с редица препятствия – от безопасността и разхода на енергия до авиационните разрешителни и необходимата инфраструктура.

Затова представянето на Tesla Roadster трябва да се разглежда преди всичко като технологична демонстрация.

Тя показва впечатляващи възможности за контрол на движението, но не означава, че автомобилите скоро ще започнат свободно да летят над градовете.

И все пак Мъск отново успя да превърне автомобилна премиера в световно зрелище.