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MINI спира Coupe и Roadster

MINI спира Coupe и Roadster

Компания MINI, която е част от BMW, официално потвърди, че се отказва от два от моделите си - Coupe и Roadster. Това съобщи топ мениджърът на американ...

25 ноември | 18:40
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