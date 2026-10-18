Мъск с нови подробности за летящия автомобил Roadster
Ще изпълнява движения по команда
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Ще изпълнява движения по команда
Дългоочакваният Roadster изуми публиката в Тексас с въздушна акробатика
Новият Roadster ще се движи на 1,8 м над земята
Компания MINI, която е част от BMW, официално потвърди, че се отказва от два от моделите си - Coupe и Roadster. Това съобщи топ мениджърът на американ...