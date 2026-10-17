Мъск с нови подробности за летящия автомобил Roadster

Новият електрически автомобил Roadster ще може да изпълнява движения по команда на собственика.

Това обяви изпълнителният директор на Tesla Илон Мъск в социалната мрежа X.

Ще можете да помолите Roadster да извърши всяко действие, показано на презентацията и то самостоятелно, тъй като ще бъде съзнателно, каза Мъск.

Според него на територията на централата на Tesla в Тексас ще се появи специална кръгова писта, където собствениците ще могат да тестват своите автомобили.

Двуместният Roadster използва специална система от реактивни дюзи, работещи със сгъстен газ, разработена съвместно от инженерите на Tesla и космическата компания SpaceX, съобщава Ройтерс.

Най-впечатляващата част от представянето, което се състоя в петък, беше демонстрацията на възможностите на автомобила във въздуха.

Roadster се изкачи по специално изградена извита рампа, задържа се с колелата нагоре благодарение на система за вакуумно сцепление, след което се отдели от конструкцията, завъртя се и се приземи с помощта на реактивните дюзи.

При друга демонстрация автомобилът прескочи няколко превозни средства на Tesla, включително електрически камион Semi и пикап Cybertruck.

Не по-малко впечатляващи са характеристиките на ускорението.

Според показаните от Tesla измервания Roadster достига от 0 до 97 км/ч само за 0.81 секунди с помощта на реактивната система.

Според обявените характеристики максималната скорост на новия Roadster ще надхвърля 370 км/ч, а пробегът с едно зареждане ще бъде над 480 км.

Tesla предвижда няколко версии на автомобила. Базовият вариант Performance ще използва системата за повишено сцепление, Thrust ще разполага с допълнителни реактивни дюзи за ускорение, а най-екстремният Rocket ще бъде едноместен автомобил с пълна система за кратки полети.

Последният още не е одобрен за движение по обществени пътища.