Ученик подхвърли камък и откри съкровище на 3300 години

Понякога най-големите археологически открития се случват без разкопки, сложна апаратура или години изследвания. Достатъчни са малко любопитство, късмет и един хвърлен камък.

Точно така 17-годишният американски ученик Шайло Атун се натъкнал на древен амулет на приблизително 3300 години по време на училищна екскурзия в Израел. Младежът пристигнал в страната едва два дни по-рано и дори не подозирал, че първата му разходка из историческите забележителности ще завърши с истинско археологическо откритие.

Необикновената история, разказана от списание „Пийпъл“, беше потвърдена от Израелската служба за антики на 3 ноември.

„Може ли това да е нещо интересно?“

Шайло е ученик в образователната програма Muss High School Israel, организирана от Jewish National Fund-USA. Заедно със съучениците си посещава националния парк Тел Гезер, разположен в историческата област Шефела, в подножието на Юдейските планини.

Докато групата се изкачва към древен олтар, момчето вдига камък от земята.

„Попитах Бенджи дали това може да е нещо интересно. Той ми каза, че е просто камък“, разказва Шайло във видео, публикувано на 3 ноември.

От скука ученикът хвърля камъка на земята. Той удря друг предмет и изпод пръстта се показва нещо малко, заоблено и блестящо.

Шайло го взема, обръща го и забелязва странни изображения, които първоначално оприличава на букви или луни.

Тогава отново се обръща към преподавателя си Бенджи Хейн.

Реакцията му е незабавна. Когато вижда находката, учителят се развълнува толкова силно, че започва да подскача от радост.

Момчето все още не осъзнава какво държи в ръката си.

Само минути по-рано групата е разговаряла за това колко малка е вероятността човек случайно да открие древен артефакт.

А сега един такъв лежи в дланта му.

Специалистите установяват, че необичайният предмет е древен амулет с формата на скарабей – бръмбар, който е имал особено значение в религиозните вярвания на Древен Египет.

Амулетът е на около 3300 години и датира от Късната бронзова епоха.

Върху него са изобразени две кобри, разположени над полукръгъл знак.

Находката е изследвана от проф. Идо Кох от катедрата по археология и древни близкоизточни култури на Телавивския университет.

Според учения кобрата, известна в древноегипетската символика като урей, е била знак за царска власт и закрила. Тя често се среща върху короните на фараоните и върху различни предмети, свързани с управлението и религиозните вярвания.

Полукръглият знак под двете змии представлява египетския йероглиф „nb“, означаващ „господар“.

Подобен скарабей, но с три змии, е бил открит по-рано при археологически разкопки в Тел Мегидо.

Защо египтяните почитали бръмбара?

За древните египтяни скарабеят бил много повече от обикновено насекомо.

Те наблюдавали как бръмбарът търкаля топчета от тор, в които снася яйцата си, и как по-късно от тях се появява нов живот.

Това поведение вдъхновило представите им за раждането, обновлението и възкресението.

Скарабеят се превърнал в един от най-разпознаваемите символи на древноегипетската цивилизация. Амулети с неговата форма били носени за закрила и късмет, а някои служели и като печати.

Откриването на подобен предмет в днешен Израел има историческо обяснение.

Преди около 3500 години Древен Египет упражнявал значително политическо и културно влияние върху земите на Ханаан.

Тел Гезер бил един от най-важните градове в региона и контролирал стратегически кръстопът, през който преминавали търговски и военни маршрути.

Амулетът е още едно свидетелство за връзките между древните цивилизации.

Неочаквана награда за младия откривател

След като осъзнали значението на находката, Шайло и преподавателят му уведомили Израелската служба за антики.

Археологът Адам Уилям Аспър посетил училището, за да приеме предмета и да го предаде за съхранение в националната колекция от археологически ценности.

Младежът получил специален сертификат за проявена гражданска отговорност.

Представителите на службата похвалили него и преподавателите му за решението незабавно да съобщят за откритието.

Според тях подобни моменти показват колко силна може да бъде връзката между младите хора и историята, когато имат възможност да я докоснат непосредствено.

Самият Шайло признава, че още трудно вярва на случилото се.

Първата му екскурзия в Израел се превърнала в преживяване, което вероятно ще помни цял живот.

Израелската служба за антики използва случая, за да напомни важно правило: при откриване на древен предмет той трябва да бъде оставен на мястото му и незабавно да бъдат уведомени специалистите. Дори преместването на малка находка може да заличи ценна информация за археологическия контекст.