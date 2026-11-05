Скандалът с Галиано преобърна Met Gala: Вместо висша мода-дънки, тениски и рокли от хартия

Дънки, тениски, дъждобрани, пухени якета и дори рокли от хартия, пластмаса и алуминий. След месеци на скандали и неизвестност Метрополитън музей в Ню Йорк най-после разкри новата тема на Met Gala 2027. Тя носи името „extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday“ – „Необикновено: Модата и поезията на всекидневието“.

Обявяването ѝ на 5 ноември слага край на една от най-необичайните кризи в историята на престижното модно събитие. Първоначално изложбата на Института по костюма трябваше да бъде посветена на легендарния британски дизайнер Джон Галиано. Но плановете се провалиха след остра обществена реакция заради миналите му расистки и антисемитски прояви.

Новата концепция ще покаже как най-познатите дрехи и най-евтините материали могат да се превърнат във висша мода и произведения на изкуството.

Когато обикновената тениска става произведение на изкуството

Изложбата ще бъде организирана от главния куратор на Института по костюма Андрю Болтън заедно със Стефани Крамър и Еми Мушабен.

Вместо да се съсредоточат върху творчеството на един прочут дизайнер, те ще изследват красотата на дрехите, които хората носят всеки ден, често без изобщо да се замислят за тях.

Сред основните герои на изложбата ще бъдат тениските, дънките, суитшъртите, шлиферите, дъждобраните и пухените якета.

Посетителите ще видят как дизайнерите са променяли пропорциите, формите, материалите и предназначението на тези познати облекла, за да създадат забележителни модни произведения.

Друга част от експозицията ще бъде посветена на хартията, алуминия, пластмасата и различни предмети, които обикновено бихме изхвърлили. В ръцете на талантливите творци те се превръщат в рокли, аксесоари и скулптурни силуети.

Целта, според Андрю Болтън, е публиката да погледне на всекидневието с нови очи.

„Нямах резервен план“

В интервю за „Вог“ Болтън признава, че отмяната на изложбата на Галиано е поставила организаторите в особено трудна ситуация.

„Нямах план Б“, казва той.

Кураторът обаче е категоричен, че не е искал набързо да събере лесна изложба, която просто да запълни освободеното място в програмата.

„Исках тя да бъде също толкова предизвикателна, провокативна и красива, колкото би била изложбата на Джон“, обяснява Болтън.

Според него е било важно новата концепция да има собствен характер и да засяга актуални въпроси.

Вдъхновението идва от изложбата на музея за 2026 г. „Costume Art“, която поставя облеченото човешко тяло в центъра на художественото преживяване.

Тя кара Болтън да се замисли за начина, по който хората усещат дрехите си – чрез допира, движението, навиците и спомените, които се натрупват с времето.

От Върджил Абло до рокли от изхвърлени предмети

Новата изложба ще има две основни направления.

Първото, озаглавено „Familiar Forms“ („Познати форми“), ще представя творчески преобразени класически дрехи.

Сред примерите са тениски на Върджил Абло за Off-White, бели ризи на Джанфранко Фере, шлифери на Burberry и Loewe, както и обемни пухени модели, създадени от Пиерпаоло Пичоли за Moncler.

Второто направление – „Common Matter“ („Обикновена материя“) – ще разглежда възможностите на привидно безполезните материали и намерените предмети.

Тук специално място ще заемат дизайнерите, които превръщат отпадъци и стари вещи в оригинални облекла.

Болтън отбелязва, че създаването на рокля от хартия може да изисква не по-малко умения и труд от изработването на вечерна рокля от коприна.

Сред представените произведения ще има модели на Maison Margiela и Comme des Garçons, както и необичайни дизайнерски експерименти с порцелан и метални прибори.

Изложбата ще започва с произведения на японския дизайнер Джун Такахаши, вдъхновени от филма „Прекрасни дни“ на Вим Вендерс, а финалът ще бъде посветен на футуристичните форми на Кунихико Моринага от Anrealage.

Защо Джон Галиано се отказа?

Първоначално на 31 юли Метрополитън музей обяви, че през 2027 г. ще представи „John Galliano: Horizons“ – голяма ретроспектива на един от най-влиятелните модни творци през последните четири десетилетия.

Това трябваше да бъде едва третата изложба на Института по костюма, посветена на все още жив дизайнер, след Ив Сен Лоран през 1983 г. и Рей Кавакубо от Comme des Garçons през 2017 г.

Галиано, днес на 65 години, започва работа за Givenchy през 1995 г., а от 1997 до 2011 г. ръководи творчески Christian Dior. Между 2014 и 2024 г. е творчески директор на Maison Margiela.

Неговият въображаем свят, впечатляващите театрални ревюта и смелите дизайнерски решения му отреждат особено място в историята на модата.

Кариерата му обаче е белязана от скандала през 2011 г.

Тогава се появяват записи на негови расистки и антисемитски изказвания в парижки ресторант. В един от тях дизайнерът заявява, че обича Хитлер.

Галиано е осъден във Франция за прояви на расова и религиозна омраза и е глобен със сума, равняваща се приблизително на 8500 долара.

Скандалът води до уволнението му от Dior.

Когато през лятото на 2026 г. музеят обявява намерението си да почете творчеството му с мащабна изложба, критиките срещу решението бързо се засилват.

„Не искам изложбата да причинява болка“

На 31 август Метрополитън музей и Галиано съобщават, че се отказват от планираната ретроспектива.

Дизайнерът заявява, че е взел решението след дълги размисли и разговори с музея и организаторите.

Той признава, че продължава да носи отговорност за страданието, причинено от думите му в миналото, особено на еврейската и азиатската общност.

„Оставам дълбоко съжаляващ за това“, подчертава Галиано.

Според него истинското изкупление не може да бъде постигнато чрез музейна изложба, институционално признание или един-единствен публичен жест.

То изисква постоянна отговорност, изразена чрез поведението и действията на човека.

Галиано признава също, че подобна изложба, посветена на творчеството му, би могла да бъде болезнена за някои хора.

В документалния филм на Кевин Макдоналд „High & Low – John Galliano“ от 2024 г. дизайнерът говори открито за случилото се през 2011 г., определя поведението си като отвратително и признава тежестта на собствените си постъпки.

Ана Уинтур застана зад решението му

Легендарната модна редакторка Ана Уинтур подкрепи отказа на Галиано.

В изявление тя определи решението му да поиска отлагане на изложбата като смела постъпка и заяви, че както дизайнерът, така и музеят имат пълната ѝ подкрепа.

Междувременно председателката на Общинския съвет на Ню Йорк Джули Менин приветства новата концепция.

Според нея тя е по-приобщаваща и отдава заслуженото на артистизма и творческото въображение в модната индустрия.

Менин определи първоначалното намерение да бъде почетен Галиано като разделящо обществото решение, което противоречи на ценностите на Ню Йорк заради неговото минало.

Кога ще бъде Met Gala 2027?

Традиционният благотворителен бал ще се състои на 3 май 2027 г., първия понеделник на месеца.

Изложбата „extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday“ ще отвори врати за посетителите на 9 май 2027 г. и ще продължи до 9 януари 2028 г.

Засега не са обявени официалният дрескод за червения килим и имената на съпредседателите на бала.

Темата обаче вече дава простор за въображението: обикновени тениски, превърнати в бални рокли, шлифери с необичайни силуети, дънки от неочаквани материи и тоалети, създадени от предмети, които никой не би очаквал да види на най-престижното модно събитие в света.

В изложбата Болтън иска да постави и въпроса какво изхвърляме, какво запазваме и защо някои дрехи стават ценни за нас.

След бурната история около Джон Галиано Met Gala ще насочи прожекторите към една различна страна на модата – красотата, която често остава незабелязана в собствените ни гардероби.