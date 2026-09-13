След интрига с мадам Безос! Ето кой сменя Ядрената Уинтур
Коя е Клоуи Мал, новият главен редактор на Vogue
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Коя е Клоуи Мал, новият главен редактор на Vogue
Милиардерската булка май си поиска нова играчка след сватбена фотосесия във „Вог“
Фотосесията е в Холивуд с 27 звезди на киното
Според критиците снимка на вицепрезидента е "зле композирана" и "омаловажава" постиженията на Харис
Новият вицепрезидент на САЩ застана пред обектива с обикновен костюм и кецове
Хари Стайлс води в класцият
Гледката на Кейт Мос по кюлоти е първата снимка, която посреща посетителите на "Вог 100"