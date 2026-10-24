Габриел Шанел се завърна! Ето коя е чантата на есен/зима 2026-2027

С настъпването на студеното време съдържанието на чантите ни видимо се разширява: освен обичайните най-необходими неща, трябва да поберем ръкавици, чадър и слънцезащитен крем. Ето защо просторният аксесоар е толкова важен през есенно-зимния сезон, а този обновен, обемен модел в стил Chanel отговаря идеално на изискванията.

Много от вас може би вече са забелязали, че ключовата промяна в дизайна на чантите за сезон есен/зима 2026/2027 е преминаването от строги геометрични форми към по-меки форми. Дълго време аксесоарите с остри контури, твърди страни и прави ъгли бяха модерни, често изискващи определено ниво на осанка и изглеждащи твърде официални за ежедневни, спокойни тоалети. Тази година обаче дизайнерите решиха да заложат в голяма степен на гъвкави, тактилни материали като велур, ултра мека телешка кожа и гъвкави текстурирани покрития, както и да омекотят самата форма. Това позволява на чантата нежно да се настани в ръцете ви, събирайки се в естествени гънки и създавайки фин ефект на акордеон.

Най-популярния от тези дизайни беше чантата Flap Bag - легендарната чанта Chanel 2.55 с верижка и капак, създадена от самата Габриел Шанел през 1955 г. Седемдесет години по-късно, новият креативен директор на модната къща, Матийо Блази, реши да преосмисли този емблематичен аксесоар и да го превърне в най-новата гореща тенденция, която почти всяка модна икона би искала. Той премахна всички твърди вътрешни подплънки, изравни ватирания слой и го изработи от ултра мека кожа. Новата чанта се оказа толкова привлекателна, просторна, многофункционална и впечатляваща, че други марки започнаха да правят подобни версии.

Размерите на чантите също са се променили. Непрактичните микроаксесоари, които не можеха да поберат нищо, бяха заменени от по-големи формати (Maxi Slouchy Flap Bags). Тези обемни, просторни модели буквално могат да поберат целия ви живот. Те са проектирани да се носят леко небрежно - оставяйки капачето да виси свободно отгоре, без да се затваря чантата с всички вътрешни закопчалки.



Разбира се, ако често използвате градски транспорт или се разхождате по оживени улици, рискуването на вещите ви в името на модерен външен вид не си струва. Самата текстура на меката кожа е достатъчна за желания ефект и можете да закопчаете аксесоара както пожелаете.

Можете да я комбинирате с всичко. Тази чанта е много по-лесна за включване в ежедневния ви гардероб, отколкото класически, твърд модел. Не изисква официална рокля или перфектно скроено облекло: може да се носи с прави дънки, пуловер и дълго палто, или да се комбинира с панталон, риза и яке. Обемната чанта с капак ще изглежда страхотно с кожено яке, спортно бомбър яке или дори пухено яке. Ключът е да се имат предвид пропорциите: по-голямата чанта изглежда по-добре с връхни дрехи, тъй като не ги натрапва.

Така че, ако обмисляте този стил, започнете с избора на размер и цвят. Чанта със среден размер е идеална за тези, които предпочитат по-малки аксесоари, докато по-просторният модел е идеален, ако обичате да носите много. Що се отнася до цветовата палитра, освен класическото черно, препоръчваме да разгледате опциите в бежово, карамелено, тъмносиньо, бордо и маслинено. Тази палитра изглежда страхотно както с изискан велур, мека гладка кожа, така и с лачена кожа с модерна крокодилска текстура. Последната, между другото, изглежда много по-интересна и привлекателна и е също толкова универсална, колкото и основата.

