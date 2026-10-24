Изненадваща драма с гаджетата на Никола Цолов

Истински любовен триъгълник на родни млади звезди. Певицата Крисия привлече вниманието с публикация в социалните мрежи - дни след като бившият ѝ любим Никола Цолов беше заснет в интимна близост с блондинката Цветелина.

Нещо повече, двете дами, търкали чаршафите с пилота, се познават. И дори лайкват една на друга снимките си в социалните мрежи.

Крисия сподели в свое стори песента "I Will Overcome" на британската изпълнителка RAYE. Заглавието ѝ се превежда като "Ще го преодолея" или "Ще го преживея", а текстът разказва за болката от отминала любов и опита човек да продължи напред.

Дали изборът на Крисия е свързан с новините за личния живот на Цолов, остава загадка. Певицата не е посочила към кого е насочена публикацията.

Сторито на Крисия се появява след публикация на изданието със снимки на Никола Цолов и млада Лина. В песента "I Will Overcome" RAYE пресъздава емоциите на жена, която се бори със спомените за стара любов.