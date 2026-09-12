Изловиха ги! Гришо и Ейса се разкриха (СНИМКИ)
Мексиканката първа вдигна завесата за отношенията им
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Мексиканката първа вдигна завесата за отношенията им
Синеоката Мария тази година стана на 47, но продължава да изглежда като момиче
Сара Драгулева изненада феновете си
Азис каза, колко гаджета е имал
Доста интересна връзка с нейния приятел
Щастието застигна певицата
Всеки мечтае да е на мястото на Кристиано Роналдо. Но не само заради огромните успехи, които звездата постига на терена. След като е печелил всичко на...
Световният топмодел Джиджи Хадид и певецът Зейн Малик, който беше част от момчешката банда "Уан Дайрекшън", вече не са гаджета. Те имаха гореща връзка...
Над 10 000 високопоставени политици и чиновници под прицела на антикорупционния закон Всички екскурзии и обучения над 10 бона ще подлежат на проверка...
Ема Стоун нарече бившия си приятел Андрю Гарфийлд "поет". Той беше казал, че да бъдеш с с нея, е като да се гмурнеш в опасни, дълбоки води. "Като чуя...
Ева и Хосе постоянно си правят селфита из Манхатън
Иван Тишев, известен като Боби от "Революция Z", и половинката му Надя от "Deep zone" решиха да поразкрият малко от кухнята на отношенията си. Басистъ...
Жените за пореден път вкараха Диего Марадона във филм. 23-годишната Росио Олива, на която той би шута, обяви, че се връща в Дубай, за да се събере отн...
Суки Уотърхаус заряза Брадли Купър за радост на куп негови обожателки. 22-годишната блондинка сама е решила да сложи край на отношенията им, тъй кат...
Любовната им афера пак излезе на дневен ред
Моника забрани на дъщеря си да ходи по мъже