Всичко за Гаджета

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Завоевателят Роналдо

Завоевателят Роналдо

Всеки мечтае да е на мястото на Кристиано Роналдо. Но не само заради огромните успехи, които звездата постига на терена. След като е печелил всичко на...

16 юли | 5:50
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Гаджета подлудиха Марадона

Гаджета подлудиха Марадона

Жените за пореден път вкараха Диего Марадона във филм. 23-годишната Росио Олива, на която той би шута, обяви, че се връща в Дубай, за да се събере отн...

01 април | 18:25
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Суки скъса с Брадли Купър

Суки скъса с Брадли Купър

Суки Уотърхаус заряза Брадли Купър за радост на куп негови обожателки. 22-годишната блондинка сама е решила да сложи край на отношенията им, тъй кат...

28 март | 23:50
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