Честит рожден ден на Илияна Йотова

Рожден ден днес има президентът на България Илияна Йотова. "Стандарт" и пожелава много здраве, лично щастие и професионални успехи.
Днес празнува и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
Да почерпят още:
Владимир Пенев, актьор
Проф. Михаил Мирчев, политолог и социолог
Петър Стойчев, световен шампион по плувен маратон и плуване в ледени води
Георги Милчев-Годжи, музикант в „Ку-ку бенд“
Екатерина Михайлова, юрист
Проф. Борис Гондов, художник и скулптор
Валери Жаблянов, политик
Дарина Янева, художничка
Маргарита Николова, заместник-председател на Сметната палата