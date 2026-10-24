Честит рожден ден на Илияна Йотова

Рожден ден днес има президентът на България Илияна Йотова. "Стандарт" и пожелава много здраве, лично щастие и професионални успехи.

Днес празнува и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Да почерпят още:

Владимир Пенев, актьор

Проф. Михаил Мирчев, политолог и социолог

Петър Стойчев, световен шампион по плувен маратон и плуване в ледени води

Георги Милчев-Годжи, музикант в „Ку-ку бенд“

Екатерина Михайлова, юрист

Проф. Борис Гондов, художник и скулптор

Валери Жаблянов, политик

Дарина Янева, художничка

Маргарита Николова, заместник-председател на Сметната палата