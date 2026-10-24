Папараци снимаха Лили как тича на токчета

Естрадната прима Лили Иванова привлече вниманието ни с впечатляваща пъргавина. Репортер на "Лупа" засече легендарната певица пред дома й на столичната улица „Оборище“, където тя показа, че високите токчета не са пречка за бързата й крачка. За разлика от мнозина свои връстници, които едва ходят, Лили направо тичаше с ботушките си.

От снимката се вижда как звездата слиза от автомобила си и почти на бегом се отправя към входа на жилището си. Вместо да се придвижва бавно, както мнозина биха очаквали от човек на нейната възраст, певицата бързо стигна до входа на дома си. Ботушите на токчета очевидно не затрудниха крачката й. Причината за тичането й вероятно е страхът някой да не я види, снима или заговори. Заради това иконата на музиката бърза да стигне до входа си. „Писнало ми е да ме дебнат папараци пред дома ми! Не ме ли наснимаха вече?“, гневи се Лили.

На достолепните 87 години певицата продължава да държи на безупречния си външен вид и не излиза от дома си без прическа, тоалет и токчета. Независимо дали е на сцената, на светско събитие, или пред дома си, примата държи да изглежда елегантно и изпипано до последния детайл. Малцина жени на нейната възраст носят токчета, повечето залагат на удобни обувки, а често се налага да си помагат и с бастун.

През годините Лили Иванова се е превърнала в символ на постоянство и желязна дисциплина. Тя е известна с високите изисквания към себе си и с вниманието, което отделя на всеки детайл от работата си. Всички, работили с изпълнителката на „Детелини“, потвърждават, че е изключителен професионалист. Лили отдавна е известна с това, че не прави компромиси нито с работата си, нито с външния си вид. Певицата следи стриктно как изглежда и рядко може да бъде видяна в небрежно облекло. Дори в ежедневието си е с елегантни дрехи, старателно оформена коса и високи токчета. През десетилетията на сцената Иванова е изградила репутация на артист, който държи на реда и точността. Колегите й неведнъж са разказвали за високите й изисквания по време на работа и за вниманието, което отделя на подготовката за концертите си.