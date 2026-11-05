Първо екранна любима на Том Ханкс, после негова майка: Сали Фийлд на 80

В един филм героят на Том Ханкс е влюбен в нея. Шест години по-късно тя вече играе майка му. За Сали Фийлд това е съвсем приемливо предложение. Ханкс е човекът, който се притеснява как да ѝ го отправи.

На 6 ноември 2026 г. двукратната носителка на „Оскар“ навършва 80 години. Родена е през 1946 г. в Пасадена, Калифорния, и за поколения зрители лицето ѝ е свързано с „Форест Гъмп“, „Стоманени магнолии“ и „Мисис Даутфайър“.

Историята с Ханкс започва с „Punchline“ от 1988 г. В него двамата имат романтична сюжетна линия. Когато се подготвя „Форест Гъмп“, режисьорът Робърт Земекис вижда именно Фийлд като майката на главния герой. Нужна му е актриса, която може убедително да премине през различни възрасти.

Според разказа на Ханкс, цитиран от Turner Classic Movies, той веднага разбира колко добра би била тя в ролята. Но да се обади на своя бивша екранна любима и да я покани да играе майка му, му се струва деликатна задача.

Фийлд помни разговора с чувство за хумор. В интервю за Academy of Achievement разказва, че Ханкс и Земекис ѝ се обаждат заедно и предварително я молят да не се сърди за предложението. По това време тя работи по „Мисис Даутфайър“.

Прочита сценария и приема с въодушевление. „За мен е чест“, спомня си тя реакцията си, а ентусиазмът ѝ стига до шеговитото: „Мога ли да изпека мъфини? Какво мога да направя?“

В живота ги делят около десет години; Фийлд обаче приема възрастовите превъплъщения като част от удоволствието да бъде актриса.

Далеч преди мама Гъмп обаче Фийлд трябва да излезе от друг образ. Телевизионните комедии „Gidget“ и „Летящата монахиня“ я правят разпознаваема, но затрудняват опитите ѝ да бъде приемана като драматична актриса. Обратът идва с „Сибил“ през 1976 г. — роля, която ѝ носи първата награда „Еми“.

Следват двата „Оскара“ за главна женска роля: през 1980 г. за „Норма Рей“ и през 1985 г. за „Места в сърцето“. Официалният архив на Американската киноакадемия пази двете победи, които утвърждават мястото ѝ сред големите драматични актриси на нейното поколение.

И все пак комедията остава важна част от работата ѝ. В „Мисис Даутфайър“ е партньорка на Робин Уилямс, а „Стоманени магнолии“ показва колко естествено може да преминава от остроумие към тежка семейна драма. Тези роли имат свой живот и сред зрителите, които са я открили години след премиерите им.

През 2026 г. Фийлд се появява в „Remarkably Bright Creatures“, екранизацията на романа на Шелби Ван Пелт. Тя играе Това — вдовица, която работи нощем в аквариум. Животът ѝ се променя чрез необичайна близост с гигантски тихоокеански октопод и млад мъж, дошъл да търси семейството си.

Режисьор е Оливия Нюман, младия мъж играе Луис Пулман, а октоподът Марселъс говори с гласа на Алфред Молина.