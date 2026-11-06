Първо екранна любима на Том Ханкс, после негова майка: Сали Фийлд на 80
Двамата са с около десет години разлика, а поканата за „Форест Гъмп“ притеснява повече него
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Двамата са с около десет години разлика, а поканата за „Форест Гъмп“ притеснява повече него
Но една реплика помни до ден днешен
Лос Анджелис. Актрисата Сали Фийлд се сдоби със звезда на Холивудската алея на славата. Тя е под №2524 на лъскавия булевард в Лос Анджелис. 67-годишн...