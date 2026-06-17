Сали Фийлд не му разбирала и дума в сцените: кой е актьорът

Актрисата Сали Фийлд направи забавно признание за покойната холивудска легенда Робърт Мичъм, с когото си партнира във филма The Way West.

В последния епизод на подкаста Talking Pictures, излъчен на 11 юни, 79-годишната звезда си спомни за работата по уестърна от 1967 г., в който участва и Кърк Дъглас.

„Мичъм сядаше до мен, а аз никога не можех да разбера нито една дума от това, което казваше“, разказва Фийлд с усмивка.

Актрисата признава, че често се е преструвала, че следи разговора.

„Не знаех какво говори! Не знам дали беше надрусан или нещо друго, но не можех да свържа две негови думи. Аз просто кимах и казвах: „Да, да“, смеех се и се правех, че разбирам какво ми казва“, споделя тя.

Робърт Мичъм, една от големите звезди на класическия Холивуд, почина през 1997 г. на 79-годишна възраст. Въпреки комичните си спомени, Сали Фийлд неведнъж е говорила с уважение за легендарните актьори, с които е работила в началото на кариерата си.

Въпреки трудностите в общуването, Сали Фийлд подчертава, че е изпитвала огромна симпатия към Робърт Мичъм.

„Обожавах го“, признава актрисата. Макар че само понякога успявала да схване смисъла на думите му, двамата успели да изградят специална връзка.

По думите ѝ легендарният актьор я приемал като равна и винаги се отнасял добре с нея.

„Чувствах, че ме приема и че е добър към мен“, споделя Фийлд.

Една реплика на Мичъм обаче е останала завинаги в паметта ѝ.

„Единственото нещо, което разбрах напълно, а после дори се запитах дали съм го чула правилно, беше, когато ми каза: „Знаеш ли, ти си една от нас“, разказва тя.

Тогава младата актриса просто отвърнала:

„Добре... благодаря.“

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