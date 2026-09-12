Сали Фийлд не му разбирала и дума в сцените: кой е актьорът
Но една реплика помни до ден днешен
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Но една реплика помни до ден днешен
Твърди се, че актьорът насилвал Натали Ууд като тийнейджърка
Ан Дъглас си отиде на 102 г.
50 милиона отиват в подкрепа на болници и университети
Звездите са стари семейни приятели
Погребението на Спартак е било в тесен семеен кръг
Доайенът на американското кино посвети шест десетилетия на седмото изкуство
Взел е участиев повече от 90 филма в успешната си кариера, продължила седем десетилетия
Преди дни сп. "Пийпъл", без да иска, изпроводи от този свят Кърк Дъглас, който след три дни ще навърши 98. Да е жив и здрав! Роден под името Исур Дан...
Американското списание "Пийпъл" пусна новина за смъртта на 97-годишния, слава Богу, все още жив и здрав Кърк Дъглас. Журналистите от авторитетната мед...