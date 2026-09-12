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Кърк Дъглас - Спартак forever

Кърк Дъглас - Спартак forever

Преди дни сп. "Пийпъл", без да иска, изпроводи от този свят Кърк Дъглас, който след три дни ще навърши 98. Да е жив и здрав! Роден под името Исур Дан...

05 декември | 21:45
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