Ловецът на извънземни от Пентагона проговори: Крият 12 разбити кораба и тела на пришълци

Черно триъгълно тяло с разноцветни светлини прелита безшумно над строго охраняван американски ядрен обект. В следващия миг ускорява с невъобразима скорост и изчезва. Нито пилот, нито криле, нито звук. Само видеозапис, който един от най-опитните американски разузнавачи не може да забрави и до днес.

Годината е 2005-а. Мъжът пред екрана е Джей Стратън, бъдещият ръководител на специалната група на Пентагона за разследване на неидентифицирани летящи обекти.

Повече от две десетилетия по-късно той е готов да разкаже своята версия за случилото се.

На 13 октомври 2026 г. излезе книгата му „Out of the Shadows: Revealing the Truth About Non-Human Intelligent Life“ („Извън сенките: Разкриване на истината за нечовешкия разумен живот“).

В ексклузивно интервю за списание "People" 54-годишният бивш служител на американското разузнаване прави поразителни твърдения: правителството на САЩ разполага с катастрофирали извънземни апарати, открити са тела на същества с нечовешки произход, а истината се укрива от обществото вече осем десетилетия.

Това са негови твърдения, които не са подкрепени с публично достъпни доказателства. Но историята на човека зад тях е достатъчно необикновена, за да прилича на сценарий за нов сезон на „Досиетата Х“.

Видеото, което преобърнало живота му

Всичко започнало в един есенен ден на 2005 година.

Стратън работел във Вашингтон, когато негов колега влязъл в кабинета му и го помолил да погледне странен запис от секретна система.

Видеото било заснето от служители по сигурността край едно от най-чувствителните военни съоръжения на САЩ – район, свързан с ядрени ракети.

На екрана се виждал черен триъгълник. В трите му края светели оранжеви, бели и жълти светлини.

Обектът се движел безшумно. След това, според разказа на Стратън, внезапно ускорил толкова рязко, че човешкото око едва можело да проследи движението му.

И изчезнал.

Стратън не бил случаен зрител. Той имал дългогодишна военна кариера и опит в разпознаването на летателни апарати и въздушни технологии. Впоследствие достигнал до висок пост в Разузнавателното управление на Министерството на отбраната на САЩ.

Въпреки това не успял да обясни видяното.

Тъкмо този запис поставил началото на 16-годишното му разследване на необясними явления във въздуха.

По думите му случката променила целия му светоглед.

Как едно момче от Тексас се превърнало в главния ловец на НЛО

Биографията на Стратън започва далече от тайните лаборатории и засекретените военни архиви.

Той израснал в малък петролен град в Източен Тексас, в работническо семейство, където четири поколения живеели под един покрив.

Едва 17-годишен постъпил в армията.

Очаквал го живот на обикновен пехотинец. Вместо това кариерата постепенно го отвела до най-чувствителните въпроси на националната сигурност.

Работил над 32 години за американската държава, включително в разузнаването, където се занимавал със съвременни и потенциално опасни авиационни технологии.

Стратън участвал в създаването на програмата AAWSAP, насочена към изследване на необичайни въздушни явления. През 2020 г. оглавил новосъздадената специална група на Пентагона за НЛО.

Официалният термин вече бил UAP – „неидентифицирани аномални явления“. Той обхваща необяснени наблюдения, без предварително да приема, че имат извънземен произход.

Но според Стратън зад част от случаите се криело много повече от погрешно разпознати самолети, балони или природни явления.

Розуел: Катастрофа през 1947-а и същества, които отказвали храна

Най-взривоопасните твърдения в книгата са свързани с легендарния инцидент край Розуел, Ню Мексико.

През юли 1947 г. американските военни съобщават за открити останки от обект, първоначално описан като летяща чиния. По-късно официалната версия е променена и случаят е свързан с военна техника.

Розуел обаче се превръща в световната столица на конспиративните теории за извънземни.

Стратън твърди, че в хода на разследванията си разговарял с човек, който му описал съвсем различна история.

Според този източник през 1947 г. действително катастрофирал необичаен летателен апарат, който се разпаднал на две части.

Военните прибрали както останките, така и тела на същества с предполагаем нечовешки произход.

Най-смущаващата подробност е, че според разказа някои от съществата били намерени мъртви, но други първоначално оцелели.

Те обаче отказвали храна и контакт с хората, които се опитвали да общуват с тях. По думите на информатора живите същества впоследствие също починали.

Разказът стига още по-далече.

Стратън твърди, че служители, които били допуснати до секретната информация, преживели тежки психологически кризи. Някои напуснали работа, други получили психически сривове, а според неговия източник имало дори самоубийства.

Нито разказът за телата, нито твърденията за оцелели извънземни са независимо потвърдени. Самият Стратън представя тази част от историята като информация, получена от вътрешен източник, а не като нещо, което лично е наблюдавал.

Американска подводница служила за примамка

Още една история от книгата звучи като сюжет на научнофантастичен трилър.

Стратън твърди, че при секретна операция американските военни използвали атомна подводница, за да привлекат предполагаем извънземен апарат към определена точка.

Целта била обектът да бъде наблюдаван и проследен.

Подробностите около операцията остават оскъдни, а потвърждение за нея няма.

Бившият разузнавач обаче настоява, че тайните програми, свързани с подобни технологии, са много по-стари, отколкото обществото подозира.

Според него в строго охранявани обекти на територията на САЩ военни изпълнители съхраняват останките на поне 12 предполагаеми извънземни кораба.

Стратън твърди още, че съществува секретна програма за изучаване и възпроизвеждане на технологиите, открити в тях.

Точно тази предполагаема дейност според него стои в сърцевината на продължаващо вече 80 години прикриване на истината.

Пентагонът обаче категорично отхвърля наличието на проверими доказателства за подобна програма.

Светещи сфери и тъмни силуети посетили семейството му

Най-личната и може би най-страховита част от историята започва през 2010 г.

Стратън твърди, че необяснимите явления започнали да се появяват и в семейния му дом край Вашингтон.

Съпругата му Мишел и двамата им синове Крис и Джони, според неговите разкази, ставали свидетели на необичайни случки.

Появявали се светещи сфери в различни цветове, които сякаш възниквали от нищото.

Понякога семейството забелязвало и тъмни човешки силуети – фигури, които според описанието му изглеждали по-мрачни дори от околната тъмнина.

Стратън останал с убеждението, че загадъчните проявления били свързани с работата му.

Колкото по-дълбоко навлизал в разследванията, толкова по-често, по негови думи, семейството изпитвало тези преживявания.

Твърди, че след пенсионирането му през 2022 г. явленията почти напълно спрели.

За бившия разузнавач съвпадението е показателно. Но засега няма независими доказателства, които да потвърждават необичаен произход на описаното.

Защо Пентагонът отрича

Разкритията на Стратън се появяват на фона на растящия интерес към НЛО във Вашингтон.

От 2022 г. Конгресът на САЩ е провел няколко изслушвания, посветени на неидентифицираните аномални явления. Сред свидетелите са били и военни пилоти, разказали за необясними срещи по време на полети.

През 2024 г. обаче специализираната служба на Пентагона AARO публикува исторически доклад, който достига до коренно различни изводи от твърденията на Стратън.

Според документа разследванията не са установили проверими доказателства, че американското правителство или частни компании притежават извънземни технологии.

Не са открити и надеждни данни за програми, които тайно разглобяват и изучават апарати с извънземен произход.

Пентагонът подчертава, че много наблюдения остават необяснени поради недостатъчно информация, но това само по себе си не доказва присъствие на извънземни.

Стратън не приема подобните заключения и настоява, че значителна част от истината остава скрита.

Според негов представител книгата му е преминала предварителна проверка от 21 американски ведомства и структури.

Подобна проверка обаче има за цел да предотврати неправомерното разкриване на класифицирана информация. Тя не означава, че правителството потвърждава достоверността на написаното.

Споменът за 11 септември и страхът от нов Пърл Харбър

За Стратън въпросът за неидентифицираните обекти не е просто любопитна загадка.

Той твърди, че възможното им присъствие над военни и ядрени съоръжения представлява сериозен риск за националната сигурност.

Бившият служител на Пентагона си спомня и един от най-тежките дни в американската история – 11 септември 2001 г.

По време на терористичните атаки бил в сградата на Пентагона и загубил приятели.

Този личен опит го убедил колко опасна може да бъде липсата на обмен на информация между разузнавателните служби.

Затова настоява необяснимите наблюдения да се проучват, а институциите да обменят данните си.

Страхът му е, че ако някоя технология действително превъзхожда значително познатите военни възможности, нейното подценяване може да доведе до стратегическа изненада, сравнима с атаката срещу Пърл Харбър.

От секретните архиви право на телевизионния екран

Историята вече привлича вниманието и на Холивуд.

Стратън участва в документалния филм „The Age of Disclosure“ от 2025 г., в който още 33 представители на американските военни, разузнавателни и държавни структури говорят за неидентифицирани явления и предполагаема секретност.

Режисьорът Дан Фара работил над проекта около две години и половина при строга поверителност.

Мемоарите на Стратън вече също са предвидени за телевизионна адаптация. С развитието на проекта е свързан сценаристът Терънс Уинтър, известен с работата си по „Семейство Сопрано“ и „Престъпна империя“.

А самият бивш разузнавач казва, че не се страхува от отрицателните реакции.

Той помни предупреждението на свой познат от Военновъздушните сили, че влиятелни хора не били доволни от онова, което се опитвал да разкрие.

Но Стратън продължил.

Въпросът дали сме сами във Вселената остава без окончателен отговор. Неговите истории не доказват, че извънземни са посещавали Земята, но със сигурност показват колко дълбоко тази загадка е проникнала в света на американското разузнаване.