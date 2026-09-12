Култова поредица се завръща на големия екран след близо две десетилетия
Премиерата на филма е на 14 август в САЩ
Следете всички новини, анализи и коментари за Досиетата Х. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Премиерата на филма е на 14 август в САЩ
ЦРУ публикува за пръв път на сайта си документи от свои разследвания на НЛО в периода от 40-те до 90-те години на миналия век. Сканираните документи с...
Сериалът "Досиетата X" се завръща не екран с ограничен брой епизоди – само шест. В главните роли отново ще видим Дейвид Духовни и Джилиън Андерсън, съ...
Дейвид Духовни, едно от най-успешните, но и най-непослушни момчета на Холивуд, се върна в лоното на правата вяра. Чаровникът, който остава завинаги в...
Джилиън Андерсън, превъплътила се в ролята на агент Скъли от сериала "Досиетата Х", ще изследва писателското поприще. Актрисата е сключила договор с а...